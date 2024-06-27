Реал викупить контракт героя матчу з Баварією та продасть його в катарський клуб

Реал скористається опцією викупу Хоселу, права на якого належать Еспаньйолу.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 1,5 млн євро. При цьому нападник не залишиться у Мадриді. "Вершкові" за цю ж суму продадуть в катарську Аль-Гарафу.

З катарським клубом 34-річний форвард підпише дворічний контракт.

Нагадаємо, Хоселу перейшов у Реал влітку минулого року. За його оренду мадридці заплатили 500 тис євро.

У минулому сезоні він забив 18 голів та віддав 3 асисти. Його дубль у матчі-відповіді проти Баварії вивів Реал у фінал Ліги чемпіонів.