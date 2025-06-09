Йовічевич покинув посаду головного тренера Лудогорця
Ігор Йовічевич
ФК Лудогорець
Відомий хорватський фахівець Ігор Йовічевич покинув посаду головного тренера Лудогорця.
Про це повідомляє пресслужба болгарського клубу.
За їхньою інформацією, сторони достроково розірвали контракт за обопільною згодую. Офіційна причина відходу Йовічевича – особисті причини.
51-річний хорватський фахівець очолював Лудогорець із вересня 2024 року. У сезону-2024/25 виграв із командою всі три внутрішні болгарські турніри: чемпіонат, кубок і суперкубок країни.
Разом із Йовічевичем покинули Лудогорець і його українські асистенти – Андрій Ханас і Юрій Беньо.
Нагадаємо, Йовічевич працював в Україні з Карпатами, Дніпром-1 і Шахтарем. Також тренував словенський Целє, Динамо Загреб і Аль-Раед із Саудівської Аравії.