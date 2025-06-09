Відомий хорватський фахівець Ігор Йовічевич покинув посаду головного тренера Лудогорця.

Про це повідомляє пресслужба болгарського клубу.

За їхньою інформацією, сторони достроково розірвали контракт за обопільною згодую. Офіційна причина відходу Йовічевича – особисті причини.

51-річний хорватський фахівець очолював Лудогорець із вересня 2024 року. У сезону-2024/25 виграв із командою всі три внутрішні болгарські турніри: чемпіонат, кубок і суперкубок країни.

Разом із Йовічевичем покинули Лудогорець і його українські асистенти – Андрій Ханас і Юрій Беньо.

Нагадаємо, Йовічевич працював в Україні з Карпатами, Дніпром-1 і Шахтарем. Також тренував словенський Целє, Динамо Загреб і Аль-Раед із Саудівської Аравії.