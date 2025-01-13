Динамо з голом Ваната розписало мирову з Відзевом: огляд матчу

Київське Динамо провело третій контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору в Туреччині. Столичний клуб зіграв внічию з Відзевом, який є представником польської Екстракляси.

Огляд матчу

Товариський матч

13 січня

Динамо Київ – Відзев Лодзь – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Соболь, 1:1 – 88 Ванат (з пенальті)

Динамо: Моргун (Бущан, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 64), Біловар (Окон, 33, Дячук, 64), Слюбик (Михавко, 64), Караваєв (Тимчик, 64), Іщенко (Михайленко, 64), Піхальонок (Саленко, 64), Рубчинський (Шапаренко, 64), Брагару (Волошин, 64), Ярмоленко (Герич, 46, Кабаєв, 64), Герреро (Пономаренко, 30, Ванат, 64).

Нагадаємо, вчора у другому контрольному матчі в Туреччині Динамо обіграло ФКСБ з рахунком 2:1.

Свій наступний контрольний поєдинок кияни проведуть у четвер, 16-го січня. У цей день українська команда зіграє дві товариські зустрічі – проти словенського Марибора та болгарського ЦСКА 1948.