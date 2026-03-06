Йовічевич уперше відреагував на звільнення з польського клубу

Хорватський тренер Ігор Йовічевич попрощався з Відзевом, звідки його звільнили через п'ять місяців роботи після невдалих результатів.

Своїми емоціями він поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

Фахівець у сторіс подякував клубу та його представником за спільний досвід. Він заявив, що робив усе для розвитку команди.

"Я хотів би від щирого серця подякувати клубу, власнику Роберту Добржицькому, президенту й усій раді директорів, персоналу, моїм гравцям і усім, хто був причетний до цього, за надану можливість, довіру і підтримку протягом усього часу мого перебування тут. Я йду з почуттям, що кожен день віддавав усі сили, виявляв професіоналізм та пристрасть до справи. У футболі не завжди все складається так, як ми собі уявляємо, але я вдячний за здобутий досвід та уроки. Бажаю клубу, гравцям та вболівальникам всього найкращого та більших успіхів у майбутньому", – написав Йовічевич.

Зазначимо, що хорват очолював Відзев із жовтня 2025 року. Під його керівництвом польський клуб здобув п'ять перемог при восьми поразках, а ще двічі зіграв унічию.

Наразі в Екстраклясі команда перебуває в зоні вильоту. Вона посідає 17 місце з 24 очками після 23 проведених матчів

