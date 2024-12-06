Артета: Ми хочемо бути королями усього

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував звання клубу "королі стандартів".

Слова іспанського фахівця наводить офіційний сайт лондонського клубу.

"Ми хочемо бути королями усього. Стандартні положення – найкращі у світі. Високий пресинг – найкращі у світі. Атака на великому просторі – найкращі у світі.

Раніше мова йшла про те, що ми забиваємо недостатньо. Тепер ми хочемо бути кращими та мати найкращу академію. Це наша мета", – заявив Артета.