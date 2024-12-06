Артета: Ми хочемо бути королями усього
Мікель Артета
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Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував звання клубу "королі стандартів".
Слова іспанського фахівця наводить офіційний сайт лондонського клубу.
"Ми хочемо бути королями усього. Стандартні положення – найкращі у світі. Високий пресинг – найкращі у світі. Атака на великому просторі – найкращі у світі.
Раніше мова йшла про те, що ми забиваємо недостатньо. Тепер ми хочемо бути кращими та мати найкращу академію. Це наша мета", – заявив Артета.
Відзначимо, що наступний матч "каноніри" проведуть проти Фулгема в межах 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги.
Стартовий свисток пролунає о 16:00.
Раніше Артета прокоментував гру Зінченка у матчі проти Манчестер Юнайтед.