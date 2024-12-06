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Артета: Ми хочемо бути королями усього

Володимир Максименко — 6 грудня 2024, 19:35
Артета: Ми хочемо бути королями усього
Мікель Артета
Getty images

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував звання клубу "королі стандартів".

Слова іспанського фахівця наводить офіційний сайт лондонського клубу.

"Ми хочемо бути королями усього. Стандартні положення – найкращі у світі. Високий пресинг – найкращі у світі. Атака на великому просторі – найкращі у світі.

Раніше мова йшла про те, що ми забиваємо недостатньо. Тепер ми хочемо бути кращими та мати найкращу академію. Це наша мета", – заявив Артета.

Відзначимо, що наступний матч "каноніри" проведуть проти Фулгема в межах 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Стартовий свисток пролунає о 16:00.

Раніше Артета прокоментував гру Зінченка у матчі проти Манчестер Юнайтед.

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