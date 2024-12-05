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Артета відзначив гру Зінченка у матчі з Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 5 грудня 2024, 13:59
Артета відзначив гру Зінченка у матчі з Манчестер Юнайтед

Головний тренер Арсенала Мікель Артета відзначив гру українського захисника Олександра Зінченка у матчі з Манчестер Юнайтед (2:0).

Цитує тренера пресслужба "канонірів"

"Я дуже вдячний Якубу та Олександру. Для Якуба це перший вихід у старті після тривалого часу. Ти маєш бути сильним проти такого суперника та їхніх атакувальних гравців.

Те саме з Олександром, вони чудово впорались чудово. Ми їм довіряємо. Вони так добре підготувалися, у них була можливість і вони вхопилися за неї обома руками, тож я дуже радий за команду", – розповів Артета.

Зазначимо, що Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв 71 хвилину. Для нього це був перший вихід в основі з серпня, коли Арсенал обіграв Вулвергемптон (2:0).

"Каноніри" наразі ділять другу та третю позицію з Челсі. В обох команд по 28 балів. Лідирує у чемпіонаті Ліверпуль з 35 очками.

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