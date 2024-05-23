Пріоритет — закордонні клуби: Лідер Дніпра-1 покине команду влітку

Нападник Дніпра-1 Олександр Філіппов залишить команду влітку.

Про це повідомляє UA-Футбол з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що футболіст має намір продовжити кар'єру за кордоном через бажання бути ближчим до своєї родини, яка наразі перебуває не в Україні. Гравець буде розглядати пропозиції від клубів Української Прем'єр-ліги, лише у випадку, якщо не буде варіантів з іноземними командами.

У цьому сезоні Філіппов зіграв за Дніпро-1 26 матчів, у яких забив 9 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше з'являлась інформація, що форварда дніпрян мають намір підписати львівські Карпати.