Клуб Першої ліги підпише двох гравців СК Дніпро-1

Першолігова Буковина готує трансфер двох гравців СК Дніпро-1.

Про це повідомляє FCDnipro.com.

Мова йде про півзахисників Ігоря Когута та Сергія Горбунова. В обох влітку завершуються контракти.

Наразі чернівецький клуб виступає в групі "Вибування" Першої ліги та має комфортну перевагу над командами, що перебувають у зоні перехідних матчів — 9 очок.

У поточному сезоні чернівчани зіграють ще два матчі — проти Гірника-Спорт (18 травня) та МФК Металурга (25 травня).

Раніше повідомлялося, що Буковина отримає на наступний сезон рекордний бюджет та завдання пробитися в Українську Прем'єр-лігу.