ЮКСА загрожує трансферний бан

Частина відсторонених від роботи з основною командою футболістів ЮКСА написала лист до Української асоціації футболу (УАФ). Причиною звернення стала заборгованість клубу із виплати заробітної плати, яка, за наявною інформацією, сягає вже трьох місяців.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел.

Перед скандальним матчем 13-го туру Першої ліги проти київського Локомотива (3:2) керівництво клубу з села Тарасівка Київської області ухвалило рішення виплатити одну заробітну плату, однак кошти отримали лише футболісти, які потрапили до заявки на гру.

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Таким чином, гравці, які наразі перебувають поза загальною групою та не залучаються до матчів команди, знову залишилися без грошей.

Ситуація може мати для клубу серйозні наслідки. Зокрема, ЮКСА ризикує зіткнутися з трансферним баном у разі розгляду справи відповідними футбольними інстанціями та невиконання фінансових зобов'язань. Така санкція може позбавити клуб можливості реєструвати нових гравців.

Раніше повідомлялося, що ЮКСА вирішила відмовитися від виплати преміальних футболістам за позитивні результати матчів.