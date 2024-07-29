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Новачок Баварії травмувався у контрольному матчі

Андрій Яросименко — 29 липня, 11:02
Новачок Баварії травмувався у контрольному матчі

Новачок мюнхенської Баварії Хірокі Іто отримав серйозну травму в товариському матчі проти Дюрена.

Про це повідомляє журналіст Міхель Шроер з посиланням на Макса Еберля.

"Ймовірно, у нього зламана плеснова кістка. Відповідно, він вибув надовго", — сказав спортивний директор Баварії.

За перехід 25-річного японця керівництво команди заплатило 30 мільйонів євро, що було прописано в його клаусулі. У сезоні-2023/24 він відіграв 29 матчів за Штутгарт, в яких віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Баварія має намір підписати гравця Ренна Дезіре Дуе. Зацікавленість до француза також проявляє ПСЖ.

Баварія Штутгарт

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