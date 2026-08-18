Стадіон клубу чемпіонату Іспанії постраждав від землетрусу

Стадіон іспанської Гранади "Лос-Карменес" зазнав пошкоджень внаслідок землетрусу, тому наразі клуб вирішив закрити офіційні магазини та каси.

Про це повідомляє Sport.es.

Як зазначається, вся провінція страждає від підземних поштовхів з амплітудою, яка вже сягала понад 4 бали. В районі, де знаходиться арена "насрідів", сталися часткові обвали будинків, а також низка падінь дерев на автомобілі.

В офіційній заяві Гранада проінформувала, що спільно із міською радою буде проведена перевірка, аби з'ясувати, чи придатний та безпечний наразі "Лос-Карменес" для відвідувачів.

Ця ревізія має дуже важливе значення для "насрідів", оскільки незабаром підопічні Пачети мають вдома протистояти Мальорці у матчі другого туру іспанської Сегунди. Ця зустріч має відбутися 24 серпня о 22:30 (за київським часом).

Нагадаємо, що напередодні німецький клуб Фортуна відмовився підписувати ізраїльського нападника "Ель Грана" Шона Вайссмана через його антипалестинські висловлювання.