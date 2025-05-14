Гравець Динамо може продовжити кар'єру в ЦСКА

Гравець Динамо Георгій Цитаішвілі, який виступає на правах оренди в іспанській Гранаді, з високою долею вірогідності стане гравцем ЦСКА Софія.

Про це повідомляє болгарське видання Blitz.

За інформацією джерела, якщо іспанська команда не зможе пробитися до Ла Ліги, то вінгер приєднається до ЦСКА, який давно стежить за гравцем.

31-разовий чемпіон Болгарії цікавився футболістом ще взимку, однак тоді домовитися не вдалося.

У нинішньому сезоні Георгій провів 36 матчів у складі Гранади, де забив 5 голів і віддав 3 результативні передачі.

У червні 2025 року гравець має повернутися до Києва після закінчення орендної угоди, але він не хоче цього робити і вимагає продати його до іншого клубу.