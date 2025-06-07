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Півзахисник Динамо залишив Гранаду та повернеться в Україну

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 12:14
Півзахисник Динамо залишив Гранаду та повернеться в Україну
Георгій Цитаішвілі
Динамо Київ

Атакувальний півзахисник Динамо Георгій Цитаішвілі залишив Гранаду, у складі якої виступав на правах оренди, та повернеться в Україну.

Про це повідомила пресслужба іспанського колективу.

У складі Гранади Цітаішвілі провів 36 матчів, забив сім голів і зробив чотири результативні передачі.

Чинний контракт грузина з "біло-синіми" розраховано до літа 2026 року. Зазначимо, що Цитаішвілі є вихованцем киян, дебютувавши в основному складі ще у 2018 році.

Раніше повідомлялось, що захисник Динамо пропустить товариський матч з Канадою через хворобу.

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Георгій Цитаішвілі

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