Півзахисник Динамо залишив Гранаду та повернеться в Україну
Георгій Цитаішвілі
Динамо Київ
Атакувальний півзахисник Динамо Георгій Цитаішвілі залишив Гранаду, у складі якої виступав на правах оренди, та повернеться в Україну.
Про це повідомила пресслужба іспанського колективу.
У складі Гранади Цітаішвілі провів 36 матчів, забив сім голів і зробив чотири результативні передачі.
Чинний контракт грузина з "біло-синіми" розраховано до літа 2026 року. Зазначимо, що Цитаішвілі є вихованцем киян, дебютувавши в основному складі ще у 2018 році.
Раніше повідомлялось, що захисник Динамо пропустить товариський матч з Канадою через хворобу.