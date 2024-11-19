Інтер Маямі Кривцова та Мессі залишився без головного тренера
Херардо Мартіно та Ліонель Мессі
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Херардо Мартіно та Інтер Маямі достроково припинили співпрацю.
Про це повідомляє журналіст GiveMeSport Том Богерт.
За інформацією джерела, 61-річний аргентинець залишив посаду головного тренера команди, за яку виступають Сергій Кривцов та Ліонель Мессі, через "особисті причини". Тренер мав ще один рік за контрактом з клубом.
Мартіно очолив Інтер влітку 2023 року. Під його керівництвом команда з Маямі завершила минулий регулярний сезон з рекордною для МЛС кількістю очок (74).
Але колектив з Флориди сенсаційно швидко завершив свій постсезон, програвши у першому раунді плейоф Атланті, яка мала дев'ятий номер посіву.