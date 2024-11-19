Інтер Маямі Кривцова та Мессі залишився без головного тренера

Херардо Мартіно та Інтер Маямі достроково припинили співпрацю.

Про це повідомляє журналіст GiveMeSport Том Богерт.

За інформацією джерела, 61-річний аргентинець залишив посаду головного тренера команди, за яку виступають Сергій Кривцов та Ліонель Мессі, через "особисті причини". Тренер мав ще один рік за контрактом з клубом.

Мартіно очолив Інтер влітку 2023 року. Під його керівництвом команда з Маямі завершила минулий регулярний сезон з рекордною для МЛС кількістю очок (74).

Але колектив з Флориди сенсаційно швидко завершив свій постсезон, програвши у першому раунді плейоф Атланті, яка мала дев'ятий номер посіву.