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Гол головою від Мессі не врятував: Інтер Маямі вилетів із плейоф МЛС

Руслан Травкін — 10 листопада 2024, 05:40
Гол головою від Мессі не врятував: Інтер Маямі вилетів із плейоф МЛС
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У ніч з 9 на 10 листопада відбувся третій матч 1 раунду плейоф Major League Soccer між Інтер Маямі та Атлантою Юнайтед.

Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей. Що і дозволило їм виграти серію та вибороти путівку в 1/4 фіналу.

Гості пропустили першими, але два голи від Тіера вивели їх у лідери. У середині другого тайму Ліонель Мессі відновив паритет. Аргентинець забив головою.

Та останнє слово залишилося за гостями. Гравець збірної Польщі Бартош Слиш на 76-й хвилині забив гол, який виявився вирішальним у зустрічі.

МЛС – плейоф
3 матч, 10 листопада

Інтер Маямі – Атланта Юнайтед 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – Рохас (17), 1:1 – Тіер (19), 1:2 – Тіер (21), 2:2 – Мессі (65), 2:3 – Слиш (76)

Гол Мессі:

Нагадаємо, раніше була інформація, що Мессі наступного року може повернутися до Барселони.

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