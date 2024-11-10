Гол головою від Мессі не врятував: Інтер Маямі вилетів із плейоф МЛС
У ніч з 9 на 10 листопада відбувся третій матч 1 раунду плейоф Major League Soccer між Інтер Маямі та Атлантою Юнайтед.
Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей. Що і дозволило їм виграти серію та вибороти путівку в 1/4 фіналу.
Гості пропустили першими, але два голи від Тіера вивели їх у лідери. У середині другого тайму Ліонель Мессі відновив паритет. Аргентинець забив головою.
Та останнє слово залишилося за гостями. Гравець збірної Польщі Бартош Слиш на 76-й хвилині забив гол, який виявився вирішальним у зустрічі.
Інтер Маямі – Атланта Юнайтед 2:3 (1:2)
Голи: 1:0 – Рохас (17), 1:1 – Тіер (19), 1:2 – Тіер (21), 2:2 – Мессі (65), 2:3 – Слиш (76)
Гол Мессі:
Нагадаємо, раніше була інформація, що Мессі наступного року може повернутися до Барселони.