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Баварія запропонувала 90 млн євро за трансфер хавбека ПСЖ

Олександр Булава — 18 липня, 19:43
Баварія запропонувала 90 млн євро за трансфер хавбека ПСЖ

Баварія хоче підписати нідерландського півзахисника ПСЖ Хаві Сімонса.

Про це повідомляє GFFN.

Мюнхенці запропонували французькому клубу 90 млн євро за трансфер 21-річного хавбека. Дану суму німці не планують виплатити одразу. Вони розраховують орендувати гравця з обов'язковим правом викупу.

Джерело зазначає, що ПСЖ влаштовує такий варіант. Клуб не хоче його продавати до січня 2025 року, щоб не віддавати частину прибутку ПСВ.

Минулий сезон Сімонс провів за Лейпциг на правах оренди. Хаві став одним із найяскравіших гравців Бундесліги, забивши 8 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.

Разом зі збірною Нідерландів він дійшов до півфіналу Євро-2024, де поступився Англії.

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