Зірковий хавбек Нідерландів став головною трансферною ціллю Баварії

Півзахисник збірної Нідерландів та ПСЖ Хаві Сімонс став головною трансферною ціллю мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, німці вважають, що 21-річний гравець стане прекрасним доповненням до лідерів атакувальної ланки мюнхенців: Джамала Мусіали та Гаррі Кейна. Видання повідомляє, що Баварія має викласти орієнтовно 100 млн євро за трансфер.

Зазначимо, що минулий сезон Сімонс провів за Лейпциг на правах оренди. Хаві став одним із найяскравіших гравців Бундесліги, забивши 8 м'ячів та віддавши 13 результативних передач.

Сьогодні Сімонс може допомогти збірній Нідерландів у матчі проти Франції у другому турі Євро-2024. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.