Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Хаві готовий очолити клуб АПЛ

Володимир Варуха — 5 жовтня 2025, 16:25
Хаві готовий очолити клуб АПЛ
Хаві
FC Barcelona

Колишній головний тренер Барселони Хаві Ернандес може продовжити кар’єру в Англії.

Про це повідомляє видання CaughtОffside.

Іспанець доручив своїм агентам відхиляти пропозиції від клубів Саудівської Про-ліги.

За інформацією джерела, Хаві хоче залишатися вільним, аби мати можливість очолити Манчестер Юнайтед, якщо керівництво клубу вирішить змінити нинішнього наставника.

Хаві отримував декілька привабливих пропозицій із Близького Сходу, однак відмовився, оскільки бачить своє майбутнє в європейському футболі.

Нагадаємо, що майбутнє чинного головного тренера Манчестер Юнайтед залишається під питанням після нестабільних результатів команди на старті сезону.

Раніше півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес зацікавив Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед Хаві Ернандес

Хаві Ернандес

Спаллетті та Хаві можуть очолити Аль-Іттіхад
Екстренер Барселони міг очолити Інтер
Легенда Барселони відмовився очолювати Баєр – джерело
Заявки були підробками: збірна Індії не розглядала легенду Барселони на посаду головного тренера
Хаві не взяли на роботу в збірну Індії

Останні новини