Хаві готовий очолити клуб АПЛ

Колишній головний тренер Барселони Хаві Ернандес може продовжити кар’єру в Англії.

Про це повідомляє видання CaughtОffside.

Іспанець доручив своїм агентам відхиляти пропозиції від клубів Саудівської Про-ліги.

За інформацією джерела, Хаві хоче залишатися вільним, аби мати можливість очолити Манчестер Юнайтед, якщо керівництво клубу вирішить змінити нинішнього наставника.

Хаві отримував декілька привабливих пропозицій із Близького Сходу, однак відмовився, оскільки бачить своє майбутнє в європейському футболі.

Нагадаємо, що майбутнє чинного головного тренера Манчестер Юнайтед залишається під питанням після нестабільних результатів команди на старті сезону.

