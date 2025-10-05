Півзахисник Шахтаря зацікавив Манчестер Юнайтед
Марлон Гомес
ФК Шахтар
Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес опинився у списку потенційних цілей Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Sportsboom.
За інформацією іноземних ЗМІ, англійський гранд уважно стежить за 21-річним бразильцем, який продовжує демонструвати стабільну гру в УПЛ та єврокубках.
Шахтар, утім, не має наміру розлучатися з Гомесом дешево – "гірники" готові розглядати пропозиції лише від 30 мільйонів євро.
Окрім Манчестер Юнайтед, інтерес до футболіста також виявляють Евертон, Лідс і Вест Гем.
Раніше донецький клуб уже відхилив пропозицію від Лейпцига, який також хотів підписати талановитого хавбека.
У поточному сезоні Марлон Гомес провів 13 матчів за Шахтар і відзначився трьома гольовими передачами.