Півзахисник Шахтаря зацікавив Манчестер Юнайтед

Володимир Варуха — 5 жовтня 2025, 14:25
Марлон Гомес
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес опинився у списку потенційних цілей Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sportsboom.

За інформацією іноземних ЗМІ, англійський гранд уважно стежить за 21-річним бразильцем, який продовжує демонструвати стабільну гру в УПЛ та єврокубках.

Шахтар, утім, не має наміру розлучатися з Гомесом дешево "гірники" готові розглядати пропозиції лише від 30 мільйонів євро.

Окрім Манчестер Юнайтед, інтерес до футболіста також виявляють Евертон, Лідс і Вест Гем.

Раніше донецький клуб уже відхилив пропозицію від Лейпцига, який також хотів підписати талановитого хавбека.

У поточному сезоні Марлон Гомес провів 13 матчів за Шахтар і відзначився трьома гольовими передачами.

Раніше Шахтар оголосив про повернення півзахисника.

