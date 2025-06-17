Ярмолюк: Знаємо, наскільки Нідерланди сильний суперник

Півзахисник Брентфорда та збірної України U-21 Єгор Ярмолюк прокоментував перемогу 2:0 над Фінляндією на молодіжному Євро-2025 і поділився очікуваннями від наступного поєдинку проти Нідерландів.

Слова хавбека наводить пресслужба УАФ.

"Маємо гарний настрій, дуже важлива для нас перемога, тож рухаємося далі. Для мене найважливіше, що ми перемогли та здобули три очки, але щоб вийти у плей-оф, нам потрібно добре зіграти в останньому матчі. Ми дивилися обидва поєдинки збірної Нідерландів на цьому турнірі і знаємо, наскільки це сильний суперник. Але ми будемо намагатися продемонструвати нашу найкращу гру", – заявив Ярмолюк.

Нагадаємо, після двох турів у активі збірної України 3 очки. Матч проти Нідерландів відбудеться в середу, 18 червня. Україні для виходу в плейоф потрібно перемогти або зіграти внічию.