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Бондаренко: В клубі повна довіра до Пушича

Олег Дідух — 20 квітня 2025, 10:36
Бондаренко: В клубі повна довіра до Пушича
Артем Бондаренко
ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко запевняє, що в клубі повністю довіряють головному тренеру команда Маріно Пушичу.

Слова українського хавбека наводить Sport Arena.

"Все чудово у нас в команді – і атмосфера, і ідеї. Думаю, це просто був у нас такий період, який треба пережити, щоб стати сильнішими.

Думаю, що і в клубі повна довіра до Пушича, і в нас повна довіра до його ідей. Тому все у нас перспективно", – заявив Бондаренко.

Нагадаємо, вчора, 19 квітня, Шахтар у матчі 25 туру УПЛ програв Колосу 2:4. За 5 турів до завершення сезону Шахтар іде третім у чемпіонаті України, відстаючи від Динамо на 10 очок.

24-річний Бондаренко у поточному сезоні провів 34 матчі за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись у них 9 голами та 6 асистами.

Шахтар Донецьк Артем Бондаренко Маріно Пушич

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