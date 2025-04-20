Бондаренко: В клубі повна довіра до Пушича

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко запевняє, що в клубі повністю довіряють головному тренеру команда Маріно Пушичу.

Слова українського хавбека наводить Sport Arena.

"Все чудово у нас в команді – і атмосфера, і ідеї. Думаю, це просто був у нас такий період, який треба пережити, щоб стати сильнішими.

Думаю, що і в клубі повна довіра до Пушича, і в нас повна довіра до його ідей. Тому все у нас перспективно", – заявив Бондаренко.