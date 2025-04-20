Бондаренко: В клубі повна довіра до Пушича
Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко запевняє, що в клубі повністю довіряють головному тренеру команда Маріно Пушичу.
Слова українського хавбека наводить Sport Arena.
"Все чудово у нас в команді – і атмосфера, і ідеї. Думаю, це просто був у нас такий період, який треба пережити, щоб стати сильнішими.
Думаю, що і в клубі повна довіра до Пушича, і в нас повна довіра до його ідей. Тому все у нас перспективно", – заявив Бондаренко.
Нагадаємо, вчора, 19 квітня, Шахтар у матчі 25 туру УПЛ програв Колосу 2:4. За 5 турів до завершення сезону Шахтар іде третім у чемпіонаті України, відстаючи від Динамо на 10 очок.
24-річний Бондаренко у поточному сезоні провів 34 матчі за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись у них 9 голами та 6 асистами.