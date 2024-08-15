Динамо націлилося на гравця збірної Азербайджану

Київське Динамо зацікавилось хавбеком збірної Азербайджану та житомирського Полісся Емілем Мустафаєвим.

Про це пише сайт Azerisport.

Джерело повідомляє, що своєю грою за "вовків" він зацікавив декілька клубів, зокрема і Динамо. Київський клуб хоче завершити трансфер до кінця літа і незабаром почне перемовини з Поліссям.

22-річний Муставаєв виступає за Полісся з 2023 року. До цього він 5 років знаходився у структурі Олександрії. На його рахунку 4 гри за збірну Азербайджану. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника в 600 тисяч євро.

Нагадаємо, що основний форвард "біло-синіх" зацікавив міланський Інтер.