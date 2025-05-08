Каземіро: Хочу допомогти Манчестер Юнайтед, чим зможу

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро розповів про свою мотивацію напередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи проти Атлетика Більбао.

Бразильського хавбека цитує пресслужба англійського клубу.

"Я виграв багато всього, але завжди хочу більшого. Я завжди хочу це заслужити, перемогти. Це менталітет переможця. Люди бачать лише 90 хвилин матчу, а я завжди кажу: Матчі – це відображення щоденної праці, і це те, що я роблю – завжди працюю.

Незалежно від того, граю я чи не граю, я там щодня. Граю чи ні, все, чого я хочу, це перемога Юнайтед. Якщо виграє Юнайтед, то виграю і я. Найважливіше – це перемоги МЮ. Справа не в тому, щоб я чи інший гравець виграв, а в тому, щоб переміг Манчестер Юнайтед. Я хочу допомогти, чим зможу. Це мій менталітет", – заявив Каземіро.