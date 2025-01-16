Верес підпише півзахисника, який має досвід виступів за збірну України
Ігор Харатін
ФК Колос
Український півзахисник Колоса Ігор Харатін невдовзі стане гравцем рівненського Вереса.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, трансфер 29-річного футболіста відбудеться на правах вільного агента, контракт буде розраховано щонайменше на 2,5 роки.
В сезоні 2024/25 Ігор Харатін провів всього три матчі в Українській Прем'єр-лізі, не відзначившись результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 300 тисяч євро.
Зазначимо, що Харатін стане першим футболістом в історії Вереса, який має досвід виступів за збірну України (зіграв 4 матчі).
Раніше повідомлялося, що Верес планує викупити контракт бразильського вінгера Луана Кампоса, який грає за клуб на правах оренди з Америки Мінейро.