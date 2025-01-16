Верес підпише півзахисника, який має досвід виступів за збірну України

Український півзахисник Колоса Ігор Харатін невдовзі стане гравцем рівненського Вереса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, трансфер 29-річного футболіста відбудеться на правах вільного агента, контракт буде розраховано щонайменше на 2,5 роки.

В сезоні 2024/25 Ігор Харатін провів всього три матчі в Українській Прем'єр-лізі, не відзначившись результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 300 тисяч євро.

Зазначимо, що Харатін стане першим футболістом в історії Вереса, який має досвід виступів за збірну України (зіграв 4 матчі).

Раніше повідомлялося, що Верес планує викупити контракт бразильського вінгера Луана Кампоса, який грає за клуб на правах оренди з Америки Мінейро.