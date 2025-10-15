Хавбек Болоньї може стати одноклубником Довбика в Ромі
Ремо Фройлер
instagram.com/remo_freuler
Півзахисник Болоньї та збірної Швейцарії Ремо Фройлер зацікавив Рому та Ювентус.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
Контракт гравця з "россоблу" спливає влітку 2026 року і клуб запропонував Фройлеру нову угоду на один сезон з можливістю пролонгації.
33-річний швейцарець взяв час на роздум, але вже взимку він зможе підписати попередню угоду з будь-яким іншим клубом – ситуацією хочуть скористатись Ювентус та Рома.
Цього сезону Фройлер зіграв сім матчів, не відзначившись результативними діями.
Раніше повідомлялось, що Ювентус розглядає можливість підписання воротаря Мілана.