Хавбек Болоньї може стати одноклубником Довбика в Ромі

Півзахисник Болоньї та збірної Швейцарії Ремо Фройлер зацікавив Рому та Ювентус.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт гравця з "россоблу" спливає влітку 2026 року і клуб запропонував Фройлеру нову угоду на один сезон з можливістю пролонгації.

🚨 Excl - #Bologna have offered the contract extension until 2027 + option for 2028 to Remo #Freuler, who also appreciated by #ASRoma (Gasp loves him since they were at Atalanta) as a free agent for July 2026. #Juventus have asked info for him for the summer if he doesn’t extend — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 14, 2025

33-річний швейцарець взяв час на роздум, але вже взимку він зможе підписати попередню угоду з будь-яким іншим клубом – ситуацією хочуть скористатись Ювентус та Рома.

Цього сезону Фройлер зіграв сім матчів, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що Ювентус розглядає можливість підписання воротаря Мілана.