Чвертьфіналіст Ліги Європи влітку може залишитися без головного тренера
Майбутнє Вінченцо Італьяно на посаді головного тренера Болоньї залишається невизначеним.
Про це повідомляє Football Italia.
За інформацією джерела, Італьяно публічно підтвердив відданість проєкту в Болоньї, а його контракт був нещодавно продовжений у травні 2025 року з зарплатою понад 3 млн євро на сезон.
Водночас тренер залишається у сфері інтересів низки топклубів, отже ситуація навколо наставника залишається стабільною лише на папері.
З моменту приходу до Болоньї у 2024 році Італьяно здобув 45 перемог (всього 100 ігор) у всіх турнірах і вивів команду до чвертьфіналу Ліги Європи.
У поточному сезоні Болонья після 32-х турів посідає 8 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 48 очок.
Напередодні повідомлялося, що у послугах тренера Болоньї зацікавлений Наполі.