Ювентус проявляє інтерес до Меньяна

Ювентус зацікавлений у підписанні основного воротаря Мілана та збірної Франції Майка Меньяна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Контракт Меньяна з Міланом діє до літа 2026 року та досі не продовжений. Існує висока ймовірність того, що 30-річний француз покине свій нинішній клуб на правах вільного агента.

Цим і прагне скористатися Ювентус, який хоче підписати воротаря влітку наступного року. Наразі в Турині не задоволені грою нинішнього основного голкіпера команди, Мікеле Ді Грегоріо.

Проте виграти боротьбу за Меньяна Ювентусу буде непросто. На воротаря також претендують Челсі та Баварія. Наразі трансферна вартість воротаря оцінюється в 25 мільйонів євро. У поточному сезоні француз пропустив 3 голи в 7 матчах на клубному рівні.