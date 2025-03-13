Кімміх: Я міг піти шляхом Алаби та Кроса, але обрав шлях Мюллера та Лама

Хавбек Баварії Йозуа Кімміх прокоментував продовження контракту з мюнхенським колективом.

Слова 30-річного німця наводить Bayern & Germany.

Футболіст поговорив, чому він все ж таки вирішив залишитися в клубі, де він провів останні 10 років, маючи можливість перейти до іншого колективу з топових чемпіонатів.

"Було багато причин, які змусили мене продовжити контракт. Ми багато чого досягли разом за останні 10 років. У нас було багато злетів і падінь. Існує певне відчуття, певна ідентифікація. Зараз у нас є тренер, з яким ми отримуємо багато задоволення. Капітанська тема? Так, це, напевно, також було частиною причини, коли ви бачите, хто є і хто був тут капітаном. Але дуже сильно вплинула моя роль у команді. У цьому сезоні я бачу, що у мене є тренер, який покладається на мене, клуб, який підтримує мене, і товариші по команді, які мене поважають. Я отримую задоволення від того, що веду за собою команду та допомагаю розвиватися молодим гравцям", – сказав Кімміх.

Універсал відзначив важливість реакції клубу на провальний минулий сезон, коли "ротен" нічого не виграли.

"Для мене також було важливо побачити, як все піде після невдалого сезону зі спортивної точки зору. Я був здивований, побачивши, що все швидко пішло в позитивному напрямку. Ви бачите, що все ще не ідеально, але ми на правильному шляху - принаймні, це моя думка. І тренер, і команда – це великий фактор".

У Йозуа було два вибори: стати справжньою легендою клубу чи піти в інше місце, через що його спадок не був би цілісним.

"Для мене це було фундаментальне рішення: піти шляхом Томаса Мюллера і Філіппа Лама чи шляхом Давіда Алаби і Тоні Крооса і спробувати щось нове. Велику роль відіграла тема ідентифікації – не тільки тому, що мені тут комфортно, але й відчуття, що з кожним роком я можу досягти всього".

У нинішньому сезону Йозуа Кімміх взяв участь у 39 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та десятьма результативними передачами.

Нагадаємо, що минулої ночі визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів, серед яких знайшлося місце Баварії.