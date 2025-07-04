Атлетико продав вінгера в Бетіс

25-річний вінгер Атлетико Мадрид Родріго Рікельме став гравцем Бетіса.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт із гравцем розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за даними ЗМІ, йдеться про 8 мільйонів євро.

Рікельме є вихованцем академії Атлетико, відправлявся у оренди в Борнмут, Мірандес і Жирону. У минулому сезоні вінгер взяв участь у 26 матчах за команду Дієго Сімеоне в усіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 1 асистом. У 2023 році провів 2 матчі за збірну Іспанії.

Раніше повідомлялося про те, що Рікельме може відправитися у Вільярреал як частина угоди щодо трансферу Алекса Баени. Проте в підсумку цей трансфер відбувся без участі Родріго.