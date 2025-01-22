Виконком ФБУ призначив головних тренерів молодіжних збірних України на 2025 рік

Федерація баскетболу України опублікувала імена тих, кого Виконком затвердив у якості тренерів молодіжних збірних України у 2025 році.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

Згідно з джерелом, Валерій Плеханов залишиться на чолі збірної України U-20, яку він повернув до Дивізіону А. Нинішній тренер БК Запоріжжя готуватиме українську збірну до виступу в елітному Дивізіоні, який пройде в грецькому Іракліоні.

Збірні інших вікових категорій гратимуть в Дивізіоні В.

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Дмитро Забірченко очолить команду U-18. У 2023 році він з молодіжною збірною U-20 виграв бронзові медалі чемпіонату Європи Дивізіону В.

Минулого року Забірченко тренував збірну U-16. Але цього року її підхопить Олег Шевченко, який тренує команду цієї вікової категорії починаючи з U-14.

Володимир Решетник у свою чергу став виконувачем обов'язки головного тренера U-15. Минулого літа наставник працював із чоловічою збірною України 2010 року народження.

Раніше стало відомо, що Черкаські Мавпи підсилилися американським баскетболістом, який цей сезон розпочинав у чемпіонаті Угорщини.