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Київ-Баскет продовжив контракт з молодим талантом

Андрій Мошкун — 10 червня 2025, 13:41
Київ-Баскет продовжив контракт з молодим талантом
Богдан Бур
Київ-Баскет

Богдан Бур продовжиться виступати за команда Дмитра Забірченка.

Про це Київ-Баскет інформує на офіційному сайті.

18-річний баскетболіст виходив на майданчик у 21 грі минулого сезону Суперліги, в тому числі і у шести матчах плей-офф. Зрештою, Бур став віцечемпіоном у складі столичної команди.

Також Богдан зіграв у 11 поєдинках за Київ-Баскет-2 у Першій лізі, був лідером команди і третім у лізі за середньою результативністю — 20 очок у середньому за гру, до яких він додавав 5,8 підбирання і 3,6 передачі з 22,5 РЕ (четвертий показник у лізі).

"Бажаємо Богдану успішного сезону та нових перемог разом із Київ-Баскетом ", – йдеться у повідомленні.

Київський клуб таким чином продовжує комплектацію на новий сезон. До цього команда Дмитра Забірченка підписала новий контракт із досвідченим Максимом Сандулом.

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