Тренер Київ-Баскета: Задоволений, що ми на другому місці, але нам потрібно бути більш агресивними

Головний тренер Київ-Баскета Дмитро Забірченко поговорив про останні матчі регулярного сезону, майбутній плейоф та підсилення легіонером, якого не відбулося.

Слова 40-річного українця наводить сайт ФБУ.

Столичний колектив за дві гри до кінця регулярки гарантував собі друге місце. Все йде до того, що "бджоли" гратимуть в першому раунді плейоф зі Старим Луцьком.

"Задоволений тим, що ми зараз на другому місці. Могло бути трішки більше перемог, а могло бути і менше. В першій частині чемпіонату ми багато ігор виграли в одне-два очка. Єдине, що по грі ми маємо бути більш агресивніші, тому що в нас молода команда. Сподіваюсь так і буде в кінцівці сезону. В плейоф ймовірно гратимемо зі Старим Луцьком. Ми налаштовуємось на максимально важкі ігри. У нас були два матчі з овертаймами з ними у Києві та Рівному, та й інші дві важкі гри були. У нас з ними 4:0 по сезону, але кожну з переможних ігор ми могли програти", – сказав Забірченко.

Фахівець зізнався, що київський клуб намагався підписати легіонера, проте він не встиг оформити цей трансфер. Тому замість нього був підписаний Роман Маярчук.

"Ми підписали Романа Маярчука в останній день трансферного вікна. У нас були плани підсилитись легіонером, але нажаль по строкам не встигли, тому підбирали гравця, який підійде нам по стилю і по позиції, щоб підсилити команду в плейоф в тренувальному процесі і на майданчику".

В останніх двох матчах Київ-Баскет зіграє із Запоріжжям (26 березня) та Дніпром (27 березня).

Нагадаємо, що в суботу, 22 березня, Дніпро зіграє у фіналі Кубку України. Суперником лідера Суперліги буде Рівне. Старт цього поєдинку запланований на 13:00.