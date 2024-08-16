Відігрались після провального початку: збірна України здобула важливу перемогу над Ірландією у Дивізіоні Б

Збірна України U-16 сьогодні, 16 серпня, зуміла обіграти збірну Ірландії. Матч проходив у рамках міні-турніру за 17-22 місця на чемпіонаті Європи (Дивізіон В)

Ірландія впевнено виграла першу чверть — 25:14. Підопічні Дмитра Забірченка не опустили руки, а почали поступово скорочувати відстань.

Особливо успішно українські баскетболісти провели третю чверть — 23:7. У четвертій ірландці змогли повернути інтригу, але перемогу здобула Україна.

Найкращим у складі "синьо-жовтих" став Петро Білоус, який набрав 19 очок і зробив 9 підбирань.

Чемпіонат Європи, Дивізіон Б

Матч за 17-22 місця, 16 серпня

Україна — Ірландія 69:65 (14:25, 22:18, 23:7, 10:15)

Нагаємо, збірну Литви може очолити колишній гравець українського клубу.