Відігрались після провального початку: збірна України здобула важливу перемогу над Ірландією у Дивізіоні Б
Петро Білоус
ФБУ
Збірна України U-16 сьогодні, 16 серпня, зуміла обіграти збірну Ірландії. Матч проходив у рамках міні-турніру за 17-22 місця на чемпіонаті Європи (Дивізіон В)
Ірландія впевнено виграла першу чверть — 25:14. Підопічні Дмитра Забірченка не опустили руки, а почали поступово скорочувати відстань.
Особливо успішно українські баскетболісти провели третю чверть — 23:7. У четвертій ірландці змогли повернути інтригу, але перемогу здобула Україна.
Найкращим у складі "синьо-жовтих" став Петро Білоус, який набрав 19 очок і зробив 9 підбирань.
Чемпіонат Європи, Дивізіон Б
Матч за 17-22 місця, 16 серпня
Україна — Ірландія 69:65 (14:25, 22:18, 23:7, 10:15)
Нагаємо, збірну Литви може очолити колишній гравець українського клубу.