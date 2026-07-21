ФК Харків веде перемовини щодо підписання ганського вінгера Црвени Звезди

ФК Харків веде перемовини з Црвеною Звездою відносно підписання вінгера Дугласа Овусу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, харківський клуб намагався придбати ганського гравця ще взимку, коли той виступав за Раднік, однак тоді Црвена виграла конкуренцію.

Втім, вона не заплатила за трансфер всю заявлену суму, і тепер має борги перед Радніком, які хоче закрити, продавши футболіста.

Попри те, що Црвена Звезда має проросійську позицію і продовжує регулярно їздити до Москви на різні турніри, сам ганець участі у цих матчах не брав.

Трансферна вартість Овусу наразі оцінюється у 4,5 мільйони євро, а його контракт із сербським клубом розрахований до 31 грудня 2028 року.

У сезоні-2025/26 Дуглас сумарно провів 29 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 1 асист.

Напередодні ФК Харків оголосив про початок стратегічного партнерства з Бенфікою.