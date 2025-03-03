Харатін відзначився одним з найбільш пізніх пенальті в історії УПЛ

Півзахисник Вереса Ігор Харатін відзначився одним з найбільш пізніх одинадцятиметровим ударом в історії чемпіонатів України.

Про це повідомляє УПЛ.

Пенальті було призначено на 8-й компенсованій хвилині до основного часу поєдинку з Колосом у 19 турі Української Прем'єр-ліги.

Наразі очолює рейтинг одинадцятиметровий, який виконав Марк Мрвальєвич (Верес) у Рівному 7 березня 2024 року. Гравець відзначився у ворота Динамо на 9-й компенсованій хвилині.

Найпізніші пенальті в історії УПЛ

90+9 Марко Мрвальєвич, Верес – Динамо (10 березня 2024 року) 90+8 Денис Фаворов, Десна – Зоря (21 червня 2020 року) 90+8 Ігор Харатін, Верес – Колос (2 березня 2025 року) 90+7 Ібрагім Кане, ФК Львів – Ворскла (1 листопада 2020 року)

За підсумками 19 туру Верес розмістився на восьмому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 очок.

У наступному матчі суперником НК стане Лівий берег – поєдинок відбудеться 7 березня, стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" є відео голів та огляд матчу Верес – Колос.