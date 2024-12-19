Призвати можуть будь-кого: Колос спростував мобілізацію Харатіна

Клуб Української Прем'єр ліги Колос повідомив, що футболіста Ігоря Харатіна не мобілізували до лав Збройних сил України.

Відповідний запит на адресу українського клубу зробило угорське видання M4sport.hu.

Клуб зазначив, що гравець почувається добре і наразі перебуває вдома з родиною. Представники Колоса уточнили, що російська агресія триває, тому призвати можуть будь-кого, і футболісти не виняток.

Присутність Харатіна вдома підтверджується тим фактом, що його дружина опублікувала кілька сторіс в Instagram, в яких вона фігурує з колишнім гравцем Ференцвароша.

29-річний Харатін разом із будапештською командою тричі ставав чемпіоном Угорщини.

Нагадаємо, була інформація, що кілька днів тому на Закарпатті Харатіна поблизу міста Тячів затримав ТЦК.