Флік прокоментував першу поразку на чолі Барселони

Наставник Барселони Хансі Флік висловився про поразку від Монако (1:2) у 1 турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова цитує Mundo Deportivo.

"Гра стала іншою, коли ми отримали на 10-й хвилині червону картку. Це змінило нашу ідею та плани. Ми весь час намагалися забити. Ми захищалися з пристрастю, але припускалися помилок.

Я побачив багато позитивних моментів у грі. У нас були моменти, але в кінці суперник випустив швидких гравців та заслуговував на перемогу. Ми грали не на найвищому рівні. Ми повинні з цим змиритися. Я впевнений, що коли повернуться інші гравці, ми будемо сильнішими.

У роздягальні було розчарування, я сказав гравцям, що зараз ми повинні відновитися перед недільним матчем. Ла Ліга важлива, ми повинні продовжувати перемагати. Ми повинні проаналізувати гру та поговорити з гравцями, щоб зрозуміти, що ми робили не так.

Ми програли, але ми повинні повернутися сильнішими. У нас гра чемпіонату в неділю, і ми повинні викластися на повну, боротися за команду, і це те, що ми будемо продовжувати робити.

Ми достатньо сильні, щоб провести хорошу Лігу чемпіонів. Залишилося сім ігор, і ми досягнемо наших цілей", – сказав Флік.