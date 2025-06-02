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Визначився найкращий тренер сезону в Ла Лізі

Володимир Максименко — 2 червня 2025, 18:07
Визначився найкращий тренер сезону в Ла Лізі
Хансі Флік
УЄФА

Головного тренера Барселони Хансі Фліка визнано найкращим тренером сезону-2024/25 в Ла Лізі.

Про це повідомила пресслужба змагання.

У голосуванні німецький фахівець випередив Хосе Бордаласа (Хетафе), Маноло (Еспаньйол), Мануеля Пеллегріні (Бетіс), Мічела (Жирона), Ернесто Вальверде (Атлетик Більбао) та Дієго Сімеоне (Атлетико).

Зазначимо, що Флік очолив каталонців влітку 2024 року і в дебютному сезоні "блаугранас" оформили внутрішній "требл" – виграли Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії.

Раніше Барселона оголосила про підписання нового контракту з Фліком.

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