Визначився найкращий тренер сезону в Ла Лізі

Головного тренера Барселони Хансі Фліка визнано найкращим тренером сезону-2024/25 в Ла Лізі.

Про це повідомила пресслужба змагання.

У голосуванні німецький фахівець випередив Хосе Бордаласа (Хетафе), Маноло (Еспаньйол), Мануеля Пеллегріні (Бетіс), Мічела (Жирона), Ернесто Вальверде (Атлетик Більбао) та Дієго Сімеоне (Атлетико).

Зазначимо, що Флік очолив каталонців влітку 2024 року і в дебютному сезоні "блаугранас" оформили внутрішній "требл" – виграли Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії.

Раніше Барселона оголосила про підписання нового контракту з Фліком.