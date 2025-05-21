Барселона оголосила про продовження контракту з Фліком
Барселона та Гансі Флік підписали новий контракт, за яким німецький фахівець продовжуватиме очолювати каталонську команду.
Про це йдеться на сайті "синьо-гранатових".
Згідно з джерелом, сторони поставили підпис під угодою, яка розрахована до літа 2027 року. Попередній контракт закінчувався влітку 2026 року.
Флік очолив Барселону минулого літа. В свій перший сезон 60-річний тренер привів каталонців до титулу чемпіона Іспанії, перемозі в національних Кубку та Суперкубку. Команда також дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів, де у двоматчевому протистоянні поступилася Інтеру.
Під керівництвом Фліка Барселона зіграла 59 матчів: 43 перемоги, 7 нічиїх та 9 поразок, співвідношення забитих та пропущених голів 171:72.
В останньому поєдинку сезону-2024/25 підопічні Гансі Фліка гостюватимуть у Атлетика з Більбао. Ця гра відбудеться 25 травня.
Раніше стало відомо, що каталонський клуб домовився про новий контракт з лідером команди Фліка.