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Барселона оголосила про продовження контракту з Фліком

Олексій Погорелов — 21 травня 2025, 20:55
Гансі Флік
Гансі Флік
Барселона

Барселона та Гансі Флік підписали новий контракт, за яким німецький фахівець продовжуватиме очолювати каталонську команду.

Про це йдеться на сайті "синьо-гранатових".

Згідно з джерелом, сторони поставили підпис під угодою, яка розрахована до літа 2027 року. Попередній контракт закінчувався влітку 2026 року.

Флік очолив Барселону минулого літа. В свій перший сезон 60-річний тренер привів каталонців до титулу чемпіона Іспанії, перемозі в національних Кубку та Суперкубку. Команда також дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів, де у двоматчевому протистоянні поступилася Інтеру.

Під керівництвом Фліка Барселона зіграла 59 матчів: 43 перемоги, 7 нічиїх та 9 поразок, співвідношення забитих та пропущених голів 171:72.

В останньому поєдинку сезону-2024/25 підопічні Гансі Фліка гостюватимуть у Атлетика з Більбао. Ця гра відбудеться 25 травня.

Раніше стало відомо, що каталонський клуб домовився про новий контракт з лідером команди Фліка.

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Барселона

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