Знову проблеми зі здоров’ям: Дембеле травмувався у матчі Ліги чемпіонів

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле отримав нове пошкодження під час поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів проти Баварії (1:2).

Про це повідомляє L’Équipe.

Інцидент стався на 25-й хвилині зустрічі, коли Дембеле відчув дискомфорт і одразу попросив заміну. Після матчу головний тренер парижан Луїс Енріке підтвердив, що футболіст пройде детальне медичне обстеження у середу, 5 листопада.

"Ми дочекаємося результатів медогляду, щоб зрозуміти, наскільки серйозні травми. У випадку з Усманом це не пов’язано з його попереднім пошкодженням. Він відіграв стільки, скільки міг", – зазначив наставник ПСЖ.

Нагадаємо, що раніше цього сезону Дембеле вже пропустив сім матчів через травму задньої поверхні стегна, яку отримав у вересні під час гри збірної Франції проти України.

