Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

У глибокій скорботі: головний тренер збірної Японії поділився емоціями після вильоту з ЧС-2026

Микола Літвінов — 30 червня 2026, 01:20
У глибокій скорботі: головний тренер збірної Японії поділився емоціями після вильоту з ЧС-2026
Хадзіме Моріясу
Getty Images

Головний тренер збірної Японії Моріясу Хадзіме сказав, що перебуває у скорботі після вильоту своєї команди в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, проте готовий прийняти цей результат заради майбутнього прогресу

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Я дуже розчарований тим, що нам доводиться покинути турнір на цьому етапі, але гравці сьогодні віддали всі сили, як і протягом усього шляху, що привів нас до цього моменту.

Тренерський штаб також невтомно працював, щоб підтримати гравців. Зараз я у глибокій скорботі, адже ми віддали все, що мали, але я хочу прийняти цей результат і використати його, щоб стати ще сильнішою командою".

Нагадаємо, що Японія програла Бразилії (1:2) в 1/16 фіналу цьогорічного мундіалю, тим самим завершивши свій шлях на турнірі.

Найкращим гравцем матчу визнали півзахисника "селесао" Каземіро, який після пропущеного голу відновив паритет у зустрічі на 56-й хвилині.

Далі на підопічних Карло Анчелотті очікує зустріч в 1/8 фіналу з переможцем пари Кот-д'Івуар – Норвегія (30 червня о 20:00 за київським часом).

Читайте також :
Каземіро: Цей склад збірної Бразилії здатний виграти чемпіонат світу
Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Японії з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Німеччина – Парагвай: відео голів матчу 1/16 фіналу ЧС-2026
Каземіро: Цей склад збірної Бразилії здатний виграти чемпіонат світу
Гол Мартінеллі вивів Бразилію в 1/8 фіналу: огляд матчу з Японією на ЧС-2026
ФІФА назвала найкращого гравця матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Бразилії та Японії
Анчелотті пояснив відсутність Неймара у матчі Бразилії з Японією

Останні новини