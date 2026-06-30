У глибокій скорботі: головний тренер збірної Японії поділився емоціями після вильоту з ЧС-2026

Головний тренер збірної Японії Моріясу Хадзіме сказав, що перебуває у скорботі після вильоту своєї команди в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, проте готовий прийняти цей результат заради майбутнього прогресу

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Я дуже розчарований тим, що нам доводиться покинути турнір на цьому етапі, але гравці сьогодні віддали всі сили, як і протягом усього шляху, що привів нас до цього моменту. Тренерський штаб також невтомно працював, щоб підтримати гравців. Зараз я у глибокій скорботі, адже ми віддали все, що мали, але я хочу прийняти цей результат і використати його, щоб стати ще сильнішою командою".

Нагадаємо, що Японія програла Бразилії (1:2) в 1/16 фіналу цьогорічного мундіалю, тим самим завершивши свій шлях на турнірі.

Найкращим гравцем матчу визнали півзахисника "селесао" Каземіро, який після пропущеного голу відновив паритет у зустрічі на 56-й хвилині.

Далі на підопічних Карло Анчелотті очікує зустріч в 1/8 фіналу з переможцем пари Кот-д'Івуар – Норвегія (30 червня о 20:00 за київським часом).