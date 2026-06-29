Гол Мартінеллі вивів Бразилію в 1/8 фіналу: огляд матчу з Японією на ЧС-2026
Збірна Бразилії обіграла національну команду Японію в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.
Огляд матчу
Японію вивів вперед у першому таймі Кайшу Сано, який завдав удару в кут воріт після сольного проходу з центру поля.
Бразильці включилися у другій половині. Каземіро відновив рівновагу на 56-й хвилині, коли головою замкнув подачу Габріела. Переможний гол на 90+5 хвилині записав у свій актив Габріел Мартінеллі, який отримав пас від Бруно та пробив точно в кут.
Чемпіонат світу-2026 з футболу
Плейоф, 1/16 фіналу
29 червня
Голи: 0:1 – 29 Сано, 1:1 – 56 Каземіро, 2:1 – 90+5 Мартінеллі
У 1/8 фіналу Бразилія зіграє з переможцем пари Норвегія – Кот-д'Івуар.
Нагадаємо, що напередодні визнався перший учасник 1/8 фіналу. До цієї стадії пробились господарі турніру.