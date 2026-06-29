Гол Мартінеллі вивів Бразилію в 1/8 фіналу: огляд матчу з Японією на ЧС-2026

Збірна Бразилії обіграла національну команду Японію в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Огляд матчу

Японію вивів вперед у першому таймі Кайшу Сано, який завдав удару в кут воріт після сольного проходу з центру поля.

Бразильці включилися у другій половині. Каземіро відновив рівновагу на 56-й хвилині, коли головою замкнув подачу Габріела. Переможний гол на 90+5 хвилині записав у свій актив Габріел Мартінеллі, який отримав пас від Бруно та пробив точно в кут.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

29 червня

Бразилія – Японія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Сано, 1:1 – 56 Каземіро, 2:1 – 90+5 Мартінеллі

У 1/8 фіналу Бразилія зіграє з переможцем пари Норвегія – Кот-д'Івуар.

Нагадаємо, що напередодні визнався перший учасник 1/8 фіналу. До цієї стадії пробились господарі турніру.