Ми їм пасік, а вони нам голік: екстренер Динамо проаналізував поразку киян від Лаціо

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що кияни неефективно використовували свою перевагу у володінні м’ячем.

Про це він сказав у інтерв’ю "Українському футболу".

"У першому таймі Динамо володіло м’ячем. Однак ми їм пасік, вони нам голик. Контроль м’яча – це чудово, але треба бути агресивнішими, продумувати дії на крок вперед. І було помітно, що футболісти Лаціо швидше у кожному з епізодів, потужніші у єдиноборствах. На жаль, наші гравці у цьому компоненті їм і поступилися", – сказав Хацкевич.

Динамо поступилося Лаціо з рахунком 0:3. Після матчу в Олександра Шовковського були серйозні претензії до центральних захисників.