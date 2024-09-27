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Ми їм пасік, а вони нам голік: екстренер Динамо проаналізував поразку киян від Лаціо

Ігор Чернявський — 27 вересня, 21:17
Ми їм пасік, а вони нам голік: екстренер Динамо проаналізував поразку киян від Лаціо
ФК Динамо

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що кияни неефективно використовували свою перевагу у володінні м’ячем.

Про це він сказав у інтерв’ю "Українському футболу".

"У першому таймі Динамо володіло м’ячем. Однак ми їм пасік, вони нам голик. Контроль м’яча – це чудово, але треба бути агресивнішими, продумувати дії на крок вперед. І було помітно, що футболісти Лаціо швидше у кожному з епізодів, потужніші у єдиноборствах. На жаль, наші гравці у цьому компоненті їм і поступилися", – сказав Хацкевич.

Динамо поступилося Лаціо з рахунком 0:3. Після матчу в Олександра Шовковського були серйозні претензії до центральних захисників.

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