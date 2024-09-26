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Не буду зупинятися на окремих футболістах: Шовковський назвав ланку, до якої в нього найбільше претензій

Ігор Чернявський — 26 вересня, 07:30
Не буду зупинятися на окремих футболістах: Шовковський назвав ланку, до якої в нього найбільше претензій
ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський невдоволений діями центральних захисників у стартовому поєдинку Ліги Європи проти Лаціо.

Про це він сказав на післяматчевій пресконференції. Слова наставника наводить сайт Динамо.

"Не можу сказати, що травма Себальйоса якось особливо вплинула. Але, знову ж таки, повторюся, що ми припустилися значних помилок, і саме ці помилки в оборонних діях. Не буду зупинятися на окремих футболістах, але, на мою думку, ми не маємо права дозволяти супернику так просто проходити через центр оборони та давати можливість забивати м’ячі", – сказав Шовковський.

Динамо починало матч проти Лаціо з парою центральних захисників Тарас Михавко – Браян Себальос, але вже на 18-й хвилині колумбієць травмувався на рівному місці і замість нього вийшов Крістіан Біловар. Нагадаємо, основні центрбеки киян, Максим Дячук і Денис Попов продовжують відновлюватися від травм.

Динамо Київ Лаціо Олександр Шовковський Ліга Європи-2024/25

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