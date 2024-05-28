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Алонсо став найкращим тренером сезону

Микола Дендак — 28 травня, 22:38
Алонсо став найкращим тренером сезону

Наставник Баєра Леверкузен Хабі Алонсо став найкращим тренером сезону-2023/24 за версією Globe Soccer Awards.

У цій номінації він переміг зокрема, Карло Анчелотті з Реала, наставника Аталанти Джан Пьєро Гасперіні, Жузепа Гвардіолу з Манчестер Сіті та Сімоне Індзагі з Інтера.

Під його керівництвом "фармацевти" встановили рекорд за найдовшою безпрограшною серією в усіх турнірах (51 матч).

Нагадаємо, єдиною поразкою Баєра в сезоні став розгром у фіналі Ліги Європи проти Аталанти.

Раніше нагороду найкращому тренеру Ла Ліги отримав наставник Жирони Мічел Санчес.

Хабі Алонсо Баєр Леверкузен

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