Наставник Баєра Леверкузен Хабі Алонсо став найкращим тренером сезону-2023/24 за версією Globe Soccer Awards.

У цій номінації він переміг зокрема, Карло Анчелотті з Реала, наставника Аталанти Джан Пьєро Гасперіні, Жузепа Гвардіолу з Манчестер Сіті та Сімоне Індзагі з Інтера.

Під його керівництвом "фармацевти" встановили рекорд за найдовшою безпрограшною серією в усіх турнірах (51 матч).

Нагадаємо, єдиною поразкою Баєра в сезоні став розгром у фіналі Ліги Європи проти Аталанти.

Раніше нагороду найкращому тренеру Ла Ліги отримав наставник Жирони Мічел Санчес.