Позитивний шлях буде продовжуватися: Алонсо – про свій відхід з Баєра наприкінці сезону

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував свій відхід з клубу після завершення сезону 2024/25, зазначивши, що команда готова до майбутнього.

Слова фахівця наводить пресслужба німецького клубу.

"Я дуже вдячний Баєру, моїм гравцям і персоналу, всім працівникам клубу і, зрештою, але не в останню чергу, фантастичним вболівальникам. Наш успіх став результатом видатної командної гри. Цей клуб, який виявив виняткову довіру до мене, дуже заслужив на те, щоб вперше виграти титул чемпіона Німеччини.

Я висловлюю подяку і захоплення всім, хто допоміг зробити цей тріумф можливим, а також за перемогу в Кубку Німеччини в Берліні. Баєр готовий до майбутнього. Позитивний шлях буде продовжуватися, і я буду радий слідкувати за цим", – підкреслив ісанський тренер.

Під керівництвом іспанця "фармацевти" зіграють ще два матчі у чемпіонаті Німеччини – 11 травня вдома проти дортмундської Боруссії та 17 травня з Майнцом на виїзді.

43-річний Алонсо очолив Баєр у жовтні 2022 року. Минулого сезону він привів команду до перемоги в Бундеслізі та Кубку Німеччини. Також клуб дійшов до фіналу Ліги Європи.

Напередодні повідомлялося, що Алонсо прийняв запропоновані Реалом умови та незабаром підпише 3-річну угоду з мадридцями. Разом із ним до "бланкос" перейде тренер Баєра з фізпідготовки Себас Паррілья.