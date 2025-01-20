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Це щось особливе: тренер Брайтона прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 10:27
Це щось особливе: тренер Брайтона прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед
Фабіан Гюрцелер
BBC

Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер прокоментував перемогу своєї команди над Манчестер Юнайтед в матчі АПЛ.

Слова фахівця наводить BBC.

"Ми пишаємось та дуже щасливі після цієї перемоги. Перемогти на "Олд Траффорд" – це щось особливе, але нам треба продовжувати працювати кожень день.

Заміни по перерві? Це були лише точкові зміни, які мали вплив на гру", – резюмував Гюрцелер.

Зазначимо, що це друга перемога Брайтона над "манкуніанцями" у сезоні-2024/25.

На старті кампанії "чайки" переграли суперників з рахунком 2:1.

Раніше головний тренер МЮ Рубен Аморім назвав свою команду "найгіршою в історії".

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Манчестер Юнайтед Фабіан Гюрцелер

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