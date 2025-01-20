Це щось особливе: тренер Брайтона прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед

Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер прокоментував перемогу своєї команди над Манчестер Юнайтед в матчі АПЛ.

Слова фахівця наводить BBC.

"Ми пишаємось та дуже щасливі після цієї перемоги. Перемогти на "Олд Траффорд" – це щось особливе, але нам треба продовжувати працювати кожень день.

Заміни по перерві? Це були лише точкові зміни, які мали вплив на гру", – резюмував Гюрцелер.