Брайтон близький до призначення 31-річного тренера

Брайтон оптимістично налаштований завершити угоду щодо підписання нового головного тренера Фабіана Гюрцелера цього тижня.

Про це повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.

"Чайки" погодили умови особистого контракту з фахівцем, а переговори щодо компенсації із Санкт-Паулі проходять позитивно.

Brighton optimistic on completing a deal this week for Fabian Hürzeler to become their new manager. Personal terms already agreed and talks over compensation with St. Pauli have been positive. Governing body endorsement already obtained.⏳ pic.twitter.com/1HkMOidXq0 — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 10, 2024

Раніше повідомлялося, що Гюрцелер був задоволений проєктом англійської команди.

Нагадаємо, що Брайтон шукає нового тренера після відходу Роберто Де Дзербі. У сезону-2023/2024 "чайки" посіли 11 місце, набравши 48 очок. Минулого сезону команда змогла кваліфікуватися в Лігу Європи з шостого місця, заробивши 62 залікових пункти.

Зазначимо, що Санкт Паулі під керівництвом Гюрцелера виграв Бундеслігу 2 та кваліфікувався до елітного дивізіону чемпіонату Німеччини.