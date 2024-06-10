Брайтон близький до призначення 31-річного тренера
Брайтон оптимістично налаштований завершити угоду щодо підписання нового головного тренера Фабіана Гюрцелера цього тижня.
Про це повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.
"Чайки" погодили умови особистого контракту з фахівцем, а переговори щодо компенсації із Санкт-Паулі проходять позитивно.
Раніше повідомлялося, що Гюрцелер був задоволений проєктом англійської команди.
Нагадаємо, що Брайтон шукає нового тренера після відходу Роберто Де Дзербі. У сезону-2023/2024 "чайки" посіли 11 місце, набравши 48 очок. Минулого сезону команда змогла кваліфікуватися в Лігу Європи з шостого місця, заробивши 62 залікових пункти.
Зазначимо, що Санкт Паулі під керівництвом Гюрцелера виграв Бундеслігу 2 та кваліфікувався до елітного дивізіону чемпіонату Німеччини.