Брайтон узгодив підписання нового головного тренера

Брайтон завершив переговори щодо підписання нового головного тренера Фабіана Гюрцелера, який очолює Санкт-Паулі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Раніше "чайки" погодили умови особистого контракту з 31-річним фахівцем, а тепер домовилися про компенсацію з німецьким клубом. Контракт буде розрахований до 2027 року.

Повідомлялося, що Гюрцелер був задоволений проєктом англійської команди.

Нагадаємо, що Брайтон шукає нового тренера після відходу Роберто Де Дзербі. У сезону-2023/2024 "чайки" посіли 11 місце, набравши 48 очок. Минулого сезону команда змогла кваліфікуватися в Лігу Європи з шостого місця, заробивши 62 залікових пункти.

Зазначимо, що Санкт Паулі під керівництвом Гюрцелера виграв Бундеслігу 2 та кваліфікувався до елітного дивізіону чемпіонату Німеччини.