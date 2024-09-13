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Наймолодший тренер в історії АПЛ виграв нагороду найкращому наставнику місяця

Ігор Чернявський — 13 вересня, 14:33
Наймолодший тренер в історії АПЛ виграв нагороду найкращому наставнику місяця
АПЛ

Головного тренера Брайтона Фабіана Гюрцелера визнали найкращим тренером в Англійській Премʼєр-лізі у серпні.

Про це повідомила пресслужба АПЛ.

У перших трьох турах "чайки" розгромили Евертон (3:0), на останніх хвилинах перемогли Манчестер Юнайтед (2:1) і розписали нічию з Арсеналом (1:1). Наразі Брайтон посідає третє місце в турнірній таблиці, вище – лише Манчестер Сіті та Ліверпуль, які ще не втрачали очки.

31-річний Гюрцелер очолив Брайтон після завершення минулого сезону, ставши наймолодшим наставником в історії АПЛ. До цього єдиним професійним клубом, у якому Фабіан працював головним тренером першої команди, був скромний Санкт-Паулі. Під керівництвом Гюрцелера "пірати" виграли другу Бундеслігу-2024-25.

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